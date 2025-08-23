На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец с помощью дрона водрузил триколор над украинским селом

Боец «Барс-Брянск» с помощью дрона водрузил флаг России над селом Гремяч
Оператор разведывательно-ударного беспилотника бригады «Барс-Брянск» в честь Дня Государственного флага Российской Федерации водрузил российский триколор над селом Гремяч в Черниговской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.

На канале опубликован видеоролик, на котором российский флаг установили на башне над селом с помощью дрона.

Бойцы поздравили россиян с Днем государственного флага России и заявили, что победа будет за российскими бойцами.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие установили флаги РФ и США на бронетранспортер американского производства M113 в зоне проведения спецоперации на Украине. Кадры были сделаны у села Малая Токмачка в Запорожской области.

В июне бойцы 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск засняли на видео, как водрузили флаг в освобожденном селе Заря в Донецкой народной республике.

Ранее в России отвергли обвинения французских СМИ в распространении ИИ-фейка с трофейным БТР.

