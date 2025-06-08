Бойцы «Юга» водрузили флаг над зданием в освобожденном селе Заря в ДНР

Российские военные водрузили флаг в освобожденном селе Заря в Донецкой народной республике (ДНР). Видеозапись опубликовало РИА Новости.

«Бойцы 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили флаг над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой народной республики», — отмечается в сообщении.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий российская группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов: Святопокровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка.

Противник потерял более 170 военнослужащих, пять автомобилей, пять артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад с боеприпасами.

По словам командира штурмового отряда с позывным «Искандер», что ВСУ деморализованы из-за быстрого продвижения российских войск в ДНР.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими Богатыря в ДНР.