В России отвергли обвинения французских СМИ в распространении ИИ-фейка с трофейным БТР

Французский канал TF1 обвинил российское агентство RT в том, что видео с трофейным американским бронетранспортером, на который установили флаги России и США, является ИИ-фейком. В ответ на это RT опубликовал другие кадры с этой же бронемашиной в зоне спецоперации.

На сайте французского канала говорится, что в видео можно увидеть ряд «странностей»: некую «манипуляцию» с изображением и использование искусственного интеллекта (ИИ) для изменения исходных кадров.

ИИ-бот Grok при этом подтвердил подлинность видео российского агентства.

По данным RT, кадры были сделаны у села Малая Токмачка в Запорожской области. Отмечается, что российские бойцы починили машину и теперь используют ее в боевых действиях.

В июне российские десантники продемонстрировали подбитый в Курской области немецкий танк Leopard. На опубликованном видео можно увидеть детали танка как снаружи, так и изнутри.

Ранее в США сообщили о новом оружии России на базе трофейной техники НАТО.