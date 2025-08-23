На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили об уничтожении 59 украинских беспилотников

МО: группировка «Запад» сбила 59 БПЛА ВСУ и уничтожила 49 пунктов управления ими
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что военнослужащие Западной группировки Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки сбили 59 беспилотников самолетного типа и 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18 украинских войск. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шарова, российские бойцы также вскрыли и уничтожили 49 пунктов управления беспилотной авиацией, радиолокационную станцию RADA израильского производства, пять станций радиоэлектронной борьбы, шесть терминалов спутниковой связи Starlink и шесть полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие вплотную подошли к городу Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) и закрепились на ее западных окраинах.

21 августа Telegram-канал Mash сообщил, что около 150 военных Вооруженных сил РФ отразили атаки 2000 украинских солдат при обороне населенного пункта Кучеров Яр в ДНР. За четверо суток российские бойцы отбили около 20 атак ВСУ.

Ранее российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами