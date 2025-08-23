На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт заявил о подходе ВС РФ вплотную к Константиновке в ДНР

Марочко: российские бойцы закрепились на западе Константиновки в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие вплотную подошли к городу Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) и закрепились на ее западных окраинах.

«Наши военнослужащие вплотную подошли к Константиновке. <….> Уже зашли на окраины Константиновки и закрепились в западной части», — сказал Марочко.

22 августа Минобороны РФ сообщало, что российские войска за минувшую неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в ДНР и два — в Днепропетровской области. В частности, подразделения группировки российских войск «Запад» завладели населенным пунктом Колодези в ДНР, подразделения «Юга» взяли Александро-Шультино и Катериновку в ДНР, подразделения группировки «Центр» — Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр ДНР.

21 августа Telegram-канал Mash сообщил, что около 150 военных Вооруженных сил РФ отразили атаки 2000 украинских солдат при обороне населенного пункта Кучеров Яр в ДНР. За четверо суток российские бойцы отбили около 20 атак украинских войск.

Ранее советник главы ДНР рассказал о ходе боевых действий под Константиновкой.

