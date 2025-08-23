На Украине призвали перенять опыт России в сфере FPV-дронов

Российские расчеты FPV-дронов Центром перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили тысячи единиц техники, а также самолеты и экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявила волонтер Мария Берлинская.

По ее словам, в центре блестящее управление, они работают системно, имеют лучший отбор личного состава, а также его подготовку, специалисты «Рубикона» обеспечены всеми необходимыми средствами.

«Из подразделения в несколько сотен человек их наращивают до тысяч, чтобы перекрыть весь фронт», — утверждает Берлинская.

Она призвала руководство ВСУ «взять лучшие практики работы «Рубикона»».

В начале августа украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш предупредил о серьезной угрозе, с которой может столкнуться Киев из-за российских безэкипажных катеров, управляемых центром «Рубикон».

В конце июля расчеты FPV-дронов «Рубикона» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» посредством воздушных таранов.

Ранее появилось видео уничтожения российскими военными груза ВСУ.