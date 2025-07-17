Появилось видео уничтожения российскими военными груза ВСУ

Появились кадры уничтожения российскими военными тепловозов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Белозерское в Донецкой народной республике. Видео опубликовал Telegram-канал Центра перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон».

«Тепловозы были поражены в районе села Белозерское под Добропольем. Состав сошел с рельс», — сказано в посте.

Как отмечали в российском оборонном ведомстве, эффективность нанесенных ударов подтверждается, в том числе, видеоматериалами, снятыми украинской стороной. В МО РФ объяснили. что удары были нанесены расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». Известно, что эта железнодорожная техника использовалась Украиной для транспортировки военных грузов.

17 июля сообщалось, что экипаж специального бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне спецоперации.

В ходе СВО военные железнодорожники и экипаж специального бронепоезда «Енисей» восстановили сотни километров железнодорожных путей и более 10 железнодорожных мостов на территории Донецкой и Луганской народных республик, добавили в МО РФ.

Ранее в США заявили, что ВС РФ развернули бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.