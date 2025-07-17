На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео уничтожения российскими военными груза ВСУ

Опубликовано видео уничтожения дронами тепловозов украинской армии
true
true
true

Появились кадры уничтожения российскими военными тепловозов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Белозерское в Донецкой народной республике. Видео опубликовал Telegram-канал Центра перспективных беспилотных технологий (ИЦПБТ) «Рубикон».

«Тепловозы были поражены в районе села Белозерское под Добропольем. Состав сошел с рельс», — сказано в посте.

Как отмечали в российском оборонном ведомстве, эффективность нанесенных ударов подтверждается, в том числе, видеоматериалами, снятыми украинской стороной. В МО РФ объяснили. что удары были нанесены расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». Известно, что эта железнодорожная техника использовалась Украиной для транспортировки военных грузов.

17 июля сообщалось, что экипаж специального бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в зоне спецоперации.

В ходе СВО военные железнодорожники и экипаж специального бронепоезда «Енисей» восстановили сотни километров железнодорожных путей и более 10 железнодорожных мостов на территории Донецкой и Луганской народных республик, добавили в МО РФ.

Ранее в США заявили, что ВС РФ развернули бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами