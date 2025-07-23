Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поразили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Среди уничтоженных целей также четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых машины, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

21 июля агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили с помощью FPV-дронов две группы украинских военных в Днепропетровской области.

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский также сообщал, что российские военные нанесли удар фугасными авиационными бомбами по резервным силам украинских войск в селе Ивановка Днепропетровской области. Он уточнил, что в результате атаки был уничтожен украинский взвод, а десять военнослужащих получили ранения.

Ранее в ВСУ заявили, что в армии больше нет «львов».