На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о поражении семи украинских гексакоптеров

МО: операторы дронов центра «Рубикон» поразили семь гексакоптеров «Баба-яга»
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поразили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Среди уничтоженных целей также четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых машины, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

21 июля агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили с помощью FPV-дронов две группы украинских военных в Днепропетровской области.

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский также сообщал, что российские военные нанесли удар фугасными авиационными бомбами по резервным силам украинских войск в селе Ивановка Днепропетровской области. Он уточнил, что в результате атаки был уничтожен украинский взвод, а десять военнослужащих получили ранения.

Ранее в ВСУ заявили, что в армии больше нет «львов».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами