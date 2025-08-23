На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МО сообщило о 10 сбитых беспилотниках над российскими регионами

МО: над Краснодарским краем, Ростовской и Белгородской областями сбиты 10 БПЛА
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, 22 августа в период c 20:50 мск до полуночи четыре беспилотника были сбиты над территориями Ростовской области и Краснодарского края, и еще два – над территорией Белгородской области.

22 августа Минобороны России сообщало, что за неделю средствами противовоздушной обороны были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо этого, в течение недели российские ПВО уничтожили 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал о пожаре на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе.

Ранее в Белгородской области под обстрелом оказались четыре округа.

Атаки БПЛА на Россию
