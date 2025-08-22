В Брянской области после атаки ВСУ произошел пожар на объекте инфраструктуры

Пожар произошел на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что в период с 20:00 мск 21 августа до 7:00 мск 22 августа в небе над Брянской областью сбили 21 украинский дрон.

«В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Из него следует, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар. Богомаз от лица всех жителей региона выразил благодарность огнеборцам за их работу.

Утром 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион подвергся атаке украинских БПЛА. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотники в Тарасовском, Миллеровском и Каменском районах. При этом в нескольких местах, где упали обломки дронов, загорелась трава. Сотрудники экстренных служб уже потушили пламя.

Ранее в Волгоградской области на фоне атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание сухой растительности.