На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области после атаки ВСУ произошел пожар на объекте инфраструктуры

Богомаз: в Брянской области из-за атаки ВСУ загорелся инфраструктурный объект
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Пожар произошел на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что в период с 20:00 мск 21 августа до 7:00 мск 22 августа в небе над Брянской областью сбили 21 украинский дрон.

«В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Из него следует, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар. Богомаз от лица всех жителей региона выразил благодарность огнеборцам за их работу.

Утром 22 августа временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион подвергся атаке украинских БПЛА. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотники в Тарасовском, Миллеровском и Каменском районах. При этом в нескольких местах, где упали обломки дронов, загорелась трава. Сотрудники экстренных служб уже потушили пламя.

Ранее в Волгоградской области на фоне атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание сухой растительности.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами