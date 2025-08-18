Герой России из Дагестана получил серьезное ранение в зоне СВО

Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов (на фото).

«Несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение», — заявил он.

По словам Меликова, с самого начала он держит руку на пульсе в вопросе госпитализации героя. Глава Дагестана добавил, что военнослужащий на данный момент находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны.

Он подчеркнул, что готов на любые меры, необходимые для поддержки Абачева и его близких. В обращении Меликов пожелал военному скорейшего выздоровления.

До этого Telegram-канал «Спросите у Расула» сообщил, что Абачев проходит курс лечения в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского. Согласно данным, предоставленным источниками канала, состояние здоровья военачальника характеризуется как тяжелое, но стабильное.

