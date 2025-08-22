ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделю

С 16 по 22 августа российские вооруженные силы нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Под удар попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, связанные с ними энергетические мощности, а также нефтеперерабатывающий завод, обеспечивавший топливом подразделения ВСУ в Донбассе.

В ведомстве уточнили, что были уничтожены склады оперативно-тактических ракет «Сапсан», боеприпасов, горючего и беспилотников большой дальности. Также удары пришлись по инфраструктуре военного аэродрома, пунктам управления беспилотниками и местам временной дислокации украинских формирований, включая националистические подразделения и иностранных наемников.

Накануне российские военнослужащие нанесли удар по авиабазе Дубно, расположенной в Ровненской области Украины. В материале ведомства говорится, что Вооруженные силы РФ при выполнении боевой задачи впервые за долгое время применили аэробаллистические ракеты «Кинжал».

В свою очередь, военный обозреватель, отставной полковник Виктор Литовкин сообщал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые ВС РФ использовали для ударов по военным аэродромам ВСУ, не просто наносят ущерб, а выводят из строя на недели инфраструктуру объектов.

