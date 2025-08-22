В России оценили применение гиперзвуковой «золотой пули» против Украины

Аналитик Кнутов: гиперзвуковая ракета «Кинжал» не оставит ВСУ времени на реакцию

Применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» не оставляет ВСУ времени на реакцию. Об этом News.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«У них есть главное достоинство — это подлетное время, плюс разрушительные способности, которые связаны не только с боевой частью, но и с кинетической энергией», — подчеркнул он.

Применение такого вида оружия, отметил Кнутов, крайне эффективно, оно не оставляет противнику возможности для реакции. Использование «Кинжалов» Кнутов сравнил с применением «золотой пули».

21 августа российские военнослужащие нанесли удар по авиабазе Дубно, расположенной в Ровненской области Украины.

В материале говорится, что Вооруженные силы РФ при выполнении боевой задачи впервые за долгое время применили аэробаллистические ракеты «Кинжал».

В свою очередь, военный обозреватель, отставной полковник Виктор Литовкин сообщал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые ВС РФ использовали для ударов по военным аэродромам ВСУ, не просто наносят ущерб, а выводят из строя на недели инфраструктуру объектов.

