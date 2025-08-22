На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили применение гиперзвуковой «золотой пули» против Украины

Аналитик Кнутов: гиперзвуковая ракета «Кинжал» не оставит ВСУ времени на реакцию
Евгений Биятов/РИА Новости

Применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» не оставляет ВСУ времени на реакцию. Об этом News.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«У них есть главное достоинство — это подлетное время, плюс разрушительные способности, которые связаны не только с боевой частью, но и с кинетической энергией», — подчеркнул он.

Применение такого вида оружия, отметил Кнутов, крайне эффективно, оно не оставляет противнику возможности для реакции. Использование «Кинжалов» Кнутов сравнил с применением «золотой пули».

21 августа российские военнослужащие нанесли удар по авиабазе Дубно, расположенной в Ровненской области Украины.

В материале говорится, что Вооруженные силы РФ при выполнении боевой задачи впервые за долгое время применили аэробаллистические ракеты «Кинжал».

В свою очередь, военный обозреватель, отставной полковник Виктор Литовкин сообщал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые ВС РФ использовали для ударов по военным аэродромам ВСУ, не просто наносят ущерб, а выводят из строя на недели инфраструктуру объектов.

Ранее в подполье рассказали об ударах по точкам координации и связи ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
