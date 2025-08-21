На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска поразили авиабазу Дубно на западе Украины

«Осведомитель»: ВС РФ ударили ракетами «Кинжал» по украинской авиабазе Дубно
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российские военнослужащие нанесли удар по авиабазе Дубно, расположенной в Ровненской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

В материале говорится, что Вооруженные силы РФ при выполнении боевой задачи впервые за долгое время применили аэробаллистические ракеты «Кинжал».

«Сейчас туда же (в сторону авиабазы Дубно — «Газета.Ru») устремились крылатые ракеты воздушного и морского базирования», — подчеркивается в тексте.

Авторы публикации допустили, что эти удары могут быть подготовкой ВС РФ к завершению вооруженного конфликта. По их мнению, российские войска стремятся нанести максимальный урон Киеву, чтобы после прекращения боевых действий ему потребовалось больше ресурсов и времени на восстановление военной инфраструктуры.

20 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны нанесли удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Российские бойцы применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», уточнили в ведомстве.

Ранее ВС РФ поразили причалы на Украине, использовавшиеся для поставок горючего для ВСУ.

