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Эксперт раскрыл особенность «Кинжалов», ударивших по украинским аэродромам

Полковник Литовкин: ракеты «Кинжал» на недели выводят из строя аэродромы ВСУ
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Павел Львов/РИА «Новости»

Гиперзвуковые ракеты «Кинжалы», которые ВС РФ использовали для ударов по военным аэродромам ВСУ не просто наносят ущерб, а выводят из строя на недели инфраструктуру объектов. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал военный обозреватель, отставной полковник Виктор Литовкин.

«Кинжал» может глубоко в землю зарыться и взорваться так, что ремонтировать взлетно-посадочную полосу придется не один-два дня, а, возможно, целый месяц», — объяснил эксперт.

Он также назвал целесообразными удары по украинскому аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, так как на нем могли базироваться истребители F-16 и Mirage, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow и Taurus.

4 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по аэродромам украинской армии. Отмечается, что для атаки подразделения ВС РФ использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дроны большой дальности. По данным оборонного ведомства, все цели были поражены.

Ранее в подполье рассказали об ударах по точкам координации и связи ВСУ.

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