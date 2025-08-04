Гиперзвуковые ракеты «Кинжалы», которые ВС РФ использовали для ударов по военным аэродромам ВСУ не просто наносят ущерб, а выводят из строя на недели инфраструктуру объектов. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал военный обозреватель, отставной полковник Виктор Литовкин.

«Кинжал» может глубоко в землю зарыться и взорваться так, что ремонтировать взлетно-посадочную полосу придется не один-два дня, а, возможно, целый месяц», — объяснил эксперт.

Он также назвал целесообразными удары по украинскому аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, так как на нем могли базироваться истребители F-16 и Mirage, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow и Taurus.

4 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по аэродромам украинской армии. Отмечается, что для атаки подразделения ВС РФ использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дроны большой дальности. По данным оборонного ведомства, все цели были поражены.

Ранее в подполье рассказали об ударах по точкам координации и связи ВСУ.