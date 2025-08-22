Военнослужащие КНДР, помогавшие Вооруженным силам России освобождать Курскую область от украинских военных, обязательно должны быть награждены высокими российскими наградами. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Франц Клинцевич.

Ветеран предположил, что корейские командиры, командование вооруженных сил уже представило списки награжденных.

Клинцевич высоко оценил вклад северокорейских военных в освобождение Курской области. По его словам, они действительно помогли российским военнослужащим, «потянули на себя одеяло», предоставив возможность бригадам воздушно-десантных войск и бригаде морской пехоты России успешно совершить эту операцию.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки военных КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Российский лидер также подчеркнул, что северокорейские солдаты с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

Ранее Ким Чен Ын наградил военных КНДР за участие в операции в Курской области.