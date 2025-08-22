На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БЛПА на Ростовскую область
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах области.

По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

«В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены», — добавил губернатор.

Ночью 22 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что около 10 взрывов прозвучало в Волгограде, предварительно, силы противовоздушной работы сбивают украинские беспилотники на юге города.

Позднее губернатор Андрей Бочаров заявил, что силы министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области.

Ранее Путин поручил создать курс по сбиванию БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
