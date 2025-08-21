Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по жилому дому в Енакиеве ДНР

ТАСС: два человека погибли при атаке дронов ВСУ на жилой дом в Енакиеве

Пять жителей Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах ДНР.

По словам собеседника агентства, вражеские дроны ударили по жилому массиву в населенном пункте. По предварительной информации, кроме пяти раненых есть еще два человека, которые не выжили.

До этого администрация Воронежа придумала оповещать жителей города об угрозе атаки украинских беспилотников через автоматы с водой. Отмечается, что в случае угрозы атаки дронов ВСУ водомат начнет издавать звук сирены, а на его экране появится надпись «Внимание всем!».

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы. В случае, если сигнал прозвучал, необходимо найти надежное укрытие и следовать инструкциям чрезвычайных служб.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».