На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны объяснили важность освобождения села Александро-Шультино в ДНР

Минобороны: село Александро-Шультино — последнее на пути к Константиновке в ДНР
true
true
true

Село Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР), которое освободили вооруженные силы (ВС) РФ, стало последним на пути к городу Константиновка с юго-восточного направления. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на Минобороны РФ.

«Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления», — говорится в сообщении.

21 августа оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль бойцами «Южной» группировки села Александро-Шультино. Сообщалось, что российская армия также ударила по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка в ДНР.

По данным ведомства потери противника составили до 240 военнослужащих, а также два орудия артиллерии и четыре склада боеприпасов.

Незадолго до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в интервью ТАСС, что российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке. По его словам, бойцы РФ сумели этого добиться благодаря эффективным действиям разведчиков, артиллеристов и операторов беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВС России прорвали украинскую оборону у Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами