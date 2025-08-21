Минобороны: село Александро-Шультино — последнее на пути к Константиновке в ДНР

Село Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР), которое освободили вооруженные силы (ВС) РФ, стало последним на пути к городу Константиновка с юго-восточного направления. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на Минобороны РФ.

«Это последний населенный пункт на пути российской армии к Константиновке с юго-восточного направления», — говорится в сообщении.

21 августа оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль бойцами «Южной» группировки села Александро-Шультино. Сообщалось, что российская армия также ударила по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка в ДНР.

По данным ведомства потери противника составили до 240 военнослужащих, а также два орудия артиллерии и четыре склада боеприпасов.

Незадолго до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в интервью ТАСС, что российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке. По его словам, бойцы РФ сумели этого добиться благодаря эффективным действиям разведчиков, артиллеристов и операторов беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВС России прорвали украинскую оборону у Красноармейска.