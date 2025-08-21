На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России прорвали украинскую оборону у Красноармейска

Кимаковский: российские войска прорвали оборону ВСУ у Красноармейска в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) находится в оперативном окружении, фактически все дороги перерезаны. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, Вооруженные силы России прорвали оборону противника на юго-востоке Красноармейска, в районе населенного пункта Чунишино (поселок в Покровском районе ДНР).

«Фактически красноармейская группировка ВСУ сегодня находится в таком оперативном окружении, фактически все дороги перерезаны, основная дорога находится под огневым контролем российских войск, которая ведет прямо на запад от Красноармейска, поделился Кимаковский.

Он добавил, что на Красноармейском направлении в настоящее время идут ожесточенные бои.

Накануне российский боец с позывным «Проказник» рассказал, что российские военнослужащие на Красноармейском направлении вышли из окружения ВСУ по открытому полю.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «действительно сложной» складывающуюся ситуацию для украинской армии на фронте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
