Бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС России также ударили по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка в ДНР.

По данным ведомства потери противника составили до 240 военнослужащих, а также два орудия артиллерии и четыре склада боеприпасов.

Накануне подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР. Российские военные поразили формирования механизированной, трех десантно-штурмовых и егерской бригад ВСУ.

Незадолго до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в интервью ТАСС, что российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке в Донецкой народной республике. По его словам, бойцы РФ сумели этого добиться благодаря эффективным действиям разведчиков, артиллеристов и операторов беспилотников.

Ранее глава ДНР объяснил необходимость взятия под контроль Славянска.