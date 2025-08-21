Путин поручил ускорить поставки маскировочных сетей в зону СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны до 1 октября принять меры, чтобы сократить время поставок маскировочных сетей в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в этих целях кабмину поручено рассмотреть вопросы о разработке и осуществлении механизма закупки и быстрой доставки в волонтерские организации, которые занимаются изготовлением таких сетей для нужд российской армии, нужных материалов.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север» и проинспектировал ее работу. Ему рассказали об особенностях применения российских разработок беспилотных летательных аппаратов, представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и укрепленных опорных пунктов ВСУ и тд.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой ВС РФ «Север».