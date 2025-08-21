На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назначен новый командующий группировкой ВС РФ «Север»

Генерал-полковник Никифоров назначен командующим группировкой ВС РФ «Север»
Andrei chizhiko/Wikimedia Commons

Генерал-полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой российских войск «Север». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В пресс-релизе говорится, что командующий группировкой Никифоров рассказал министру обороны РФ Андрею Белоусову об оснащении подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе спецоперации.

8 августа о назначении Никифорова сообщил военкор Юрий Котенок.

Никифоров окончил Уссурийское суворовское военное училище, после чего поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище на факультет ВДВ. С 1991 года служил в этом роде войск.

22 августа 2016 года Генпрокуратура Украины включила его в список обвиняемых в «преступлениях против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка». В 2017 году на тот момент генерал-майора Никифорова назначили главнокомандующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа.

С февраля 2020 года Никифоров был первым замкомандующего войсками Восточного военного округа. До этого занимал должность замкомандующего ЗВО. В июне — октябре 2021 года военачальник командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин оставил должность командующего Ленинградским военным округом из-за проблем со здоровьем.

