Папа Римский может посетить Ливан

Папа Римский Лев XIV может посетить Ливан. Об этом сообщил викарий маронитского патриарха Антиохийского и всего Востока архиепископ Поль Набиль ас-Сайях, пишет The Washington Post.

«Ватикан рассматривает возможность визита Папы Льва в Ливан», — сказал он.

Набиль ас-Сайях отметил, что маронитская церковь не имеет права разглашать подробностей, пока о планах понтифика официально не сообщат в Ватикане. Эта поездка может стать первым визитом папы Римского в другую страну.

Накануне папа Римский Лев XIV обратился к католикам и другим верующим с просьбой провести 22 августа в посте и молитвах за мир на Украине и в других странах, раздираемых войной. Понтифик призвал просить о даровании мира и справедливости, а также утешить тех, кто страдает от продолжающихся вооруженных конфликтов.

До этого понтифик в день католического праздника, совпавший с проведением саммита США и России по вопросу боевых действий на Украине, вознес молитву о мирном завершении «усиливающегося оглушающего насилия» военных конфликтов по всему миру.

Ранее папа Римский отреагировал на подписание Баку и Ереваном декларации о мире.