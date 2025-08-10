На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Папа Римский отреагировал на подписание Баку и Ереваном декларации о мире

Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters

Папа Римский Лев XIV в ходе традиционной воскресной проповеди приветствовал решение Армении и Азербайджана подписать декларацию о мире. Об этом пишет ТАСС.

Глава католической церкви призвал верующих продолжать молиться за окончание вооруженных конфликтов.

«Поздравляю Армению и Азербайджан с тем, что они подписали совместную декларацию о мире. Надеюсь, что это послужит установлению прочного мира на Кавказе», — добавил понтифик.

8 августа в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча американского лидера Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров Алиев и Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Еревана и Баку к миру. В частности, в нем говорится о необходимости наладить сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением последней преимуществ от работы этого маршрута. Кроме того, в декларации указано, что Баку и Ереван сформировали условия для создания добрых соседских отношений на основе нерушимости международных границ и недопустимости использования силы для завоевания территории.

Ранее в МИД РФ высказались о нормализации отношений Армении и Азербайджана.

