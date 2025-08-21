На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Чен Ын принял командиров, освобождавших Курскую область

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял командиров Корейской народной армии, сражавшихся за освобождение Курской области. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Согласно пресс-релизу, 20 августа северокорейский лидер вручал госнаграды генералам, офицерам и солдатам армии, отличившимся в военной операции за рубежом. Он высоко оценил старания военных.

«Ким Чен Ын отметил, что Родина поставила их и их боевые подразделения на выполнение важнейших задач, и попросил передать горячий боевой привет всем командирам и бойцам подразделений по операции для освобождения Курской области», — говорится в тексте заявления.

26 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

Ранее военкор показал солдат КНДР, освобождавших курское приграничье.

