Штурмовикам группировки «Север» вручили награды за мужество и героизм

Минобороны РФ наградило бойцов 44-го корпуса группировки войск «Север»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Штурмовикам 44-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» вручили награды за проявленные мужество и героизм. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Военнослужащим штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вручены государственные и ведомственные награды за проявленные мужество и героизм. Особо отличившимся были присвоены очередные воинские звания», — говорится в сообщении.

В июле министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны российским военнослужащим. Глава ведомства наградил бойцов, проявивших мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, медалями «Золотая Звезда».

В июне начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приехал с проверкой в расположение группировки российских войск «Запад». Он наградил отличившихся солдат и поблагодарил их за эффективную службу и мужество.

Ранее участник СВО рассказал, думают ли военнослужащие ВС РФ о наградах.

