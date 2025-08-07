Киев при обмене пленными с Россией пытается получить обратно наемников и радикалов, а простые солдаты ему не нужны. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, комментируя сообщения, что Украина вычеркнула из списка на обмен тысячу военных.

«На протяжении всего конфликта с 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а «пушечное мясо», что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным», — написал посол.

Он добавил, что эта категория военных для президента Украины Владимира Зеленского является «расходным материалом». По его словам, мобилизованных бойцов не только не хотят обменивать, но и забирать их останки с поля боя.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, попросту вычеркнув их из списков на обмен. Допускается, что вместо них украинские власти могли внести других людей. Причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

Источник ТАСС в военно-дипломатических кругах обратил внимание на то, что среди тысячи вычеркнутых из списка военнопленных нет ни одного офицера. Отмечается, что около 70% из них — солдаты, рядовые и матросы. Также стало известно, что более 140 человек из списка «отказников» — мобилизованные.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина в Стамбуле договорились о новом обмене пленными по формуле «1200 на 1200».