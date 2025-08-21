Губернатор объяснил громкие звуки в воинской части Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил громкие звуки на территории воинской части около улицы Военных Строителей.

По словам чиновника, Черноморский флот вместе с экстренными службами города — полицией, МЧС, спасателями и скорой — проводил учения по тушению пожаров и ликвидации ЧС с приближенными к боевым условиями.

«По понятным причинам о таких учениях не предупреждают заранее», — отметил губернатор.

На прошлой неделе Развожаев поставил жителей региона в известность о длительном отключении мобильного интернета и рекомендовал заранее записать номера служб такси. Горожанам желательно иметь при себе и запас наличных в связи с тем, что банковские терминалы, банкоматы и приложения, вероятно, будут недоступны. Министерство внутренней политики, информации и связи региона уточнило, что меры приняты в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности жителей.

Ранее в Севастополе ввели два новых сигнала оповещения об опасности.