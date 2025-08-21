На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля атаковала склады и ракетную установку «Хезболлы» на юге Ливана
true
true
true
close
Ariel Schalit/AP

Израильские военные атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры «Хезболлы», складам с оружием и ракетной установке на юге Ливана», — отмечается в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» нарушила договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, разместив военные объекты на юге страны.

26 июля сообщалось, что на юге Ливана силами израильской армии был ликвидирован штабной командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Абд аль-Кадер Исмаил.

В ноябре прошлого года Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Тогдашний президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, вскоре ЦАХАЛ продолжил военные операции против «Хезболлы», а шииты снова стали обстреливать Израиль.

Ранее лидер «Хезболлы» призвал Израиль не испытывать терпения шиитских бойцов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами