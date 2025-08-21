Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля атаковала склады и ракетную установку «Хезболлы» на юге Ливана

Израильские военные атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры «Хезболлы», складам с оружием и ракетной установке на юге Ливана», — отмечается в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» нарушила договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, разместив военные объекты на юге страны.

26 июля сообщалось, что на юге Ливана силами израильской армии был ликвидирован штабной командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Абд аль-Кадер Исмаил.

В ноябре прошлого года Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Тогдашний президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, вскоре ЦАХАЛ продолжил военные операции против «Хезболлы», а шииты снова стали обстреливать Израиль.

Ранее лидер «Хезболлы» призвал Израиль не испытывать терпения шиитских бойцов.