Лидер «Хезболлы» призвал Израиль не испытывать терпения шиитских бойцов

Генеральный секретарь ливанской шиитской группировки «Хезболла» шейх Наим Касем осудил продолжающиеся нарушения Израилем режима прекращения огня и предупредил о последствиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Касем заявил, что терпение «Хезболлы» не безгранично, и призвал Израиль и его союзников воздержаться от дальнейших провокаций. Он подчеркнул, что ливанское сопротивление продолжит борьбу против того, что он назвал «американо-израильским проектом», целью которого является подрыв палестинского освободительного движения.

Глава организации также упомянул успешное участие «Хезболлы» в недавнем конфликте, а также отметил ее вклад в избрание генерала Мишеля Ауна президентом Ливана.

«Мы готовы участвовать в обсуждении новой оборонной стратегии, которая позволит защитить суверенитет и независимость Ливана», — сказал Касем, подчеркнув при этом, что «никому не удастся отстранить «Хезболлу» от эффективного участия во внутриполитической жизни».

12 января сообщалось, что армия Ливана вместе с миротворцами ООН начала развертывание воинских частей на границе с Израилем. В населенные пункты, куда зашли военные, ранее находились подразделения Армии обороны Израиля, которые ликвидировали подземные тоннели и склады «Хезболлы».

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.