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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы»

ЦАХАЛ: на юге Ливана ударом ликвидирован штабный командир «Хезболлы» Исмаил
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Israel Defense Forces via AP

На юге Ливана силами израильской армии ликвидирован штабный командир ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Абд аль-Кадер Исмаил. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ранее сегодня (в субботу) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Али Абд аль-Кадера Исмаила, командира штаба сектора Бинт-Джбейл террористической организации «Хезболла» в районе Бинт-Джбейль», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Исмаил принимал участие в попытках возродить «Хезболлу» на этой территории.

В ноябре прошлого года Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Тогдашний президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, вскоре ЦАХАЛ продолжил военные операции против «Хезболлы», а шииты снова стали обстреливать Израиль.

До этого премьер-министр Ливана Наваф Салам, выступая на саммите Лиги арабских государств в Багдаде, призвал Израиль вывести войска с ливанской территории. Он подчеркнул, что Бейрут работает над выполнением резолюции 1701 СБ ООН для восстановления суверенитета и безопасности на границе с Израилем.

Ранее лидер «Хезболлы» призвал Израиль не испытывать терпения шиитских бойцов.

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