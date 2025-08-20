Стало известно о массовом налете «Гераней» на Украину

В небе над Украиной зафиксировали не менее 100 беспилотников типа «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

В публикации говорится, что дроны летят в направлении Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей страны.

Telegram-канал «Политика страны» писал, что в перечисленных областях ранее была объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА. Другие подробности неизвестны.

До этого российские войска поразили причальные сооружения, использовавшиеся для поставок горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.

18 августа Минобороны РФ поделилось кадрами поражения подразделения спецназа Главного управления разведки ВСУ с использованием «Гераней». По информации ведомства, удар был нанесен в районе населенного пункта Жадово Черниговской области.

Ранее украинский военный рассказал о планах ВСУ пресечь деятельность аэроразведки.