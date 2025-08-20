На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о массовом налете «Гераней» на Украину

Украина.ру: порядка 100 беспилотников «Герань» летят в направлении Украины
true
true
true
close
Shutterstock

В небе над Украиной зафиксировали не менее 100 беспилотников типа «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

В публикации говорится, что дроны летят в направлении Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей страны.

Telegram-канал «Политика страны» писал, что в перечисленных областях ранее была объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА. Другие подробности неизвестны.

До этого российские войска поразили причальные сооружения, использовавшиеся для поставок горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.

18 августа Минобороны РФ поделилось кадрами поражения подразделения спецназа Главного управления разведки ВСУ с использованием «Гераней». По информации ведомства, удар был нанесен в районе населенного пункта Жадово Черниговской области.

Ранее украинский военный рассказал о планах ВСУ пресечь деятельность аэроразведки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами