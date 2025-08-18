Минобороны показало удар «Геранями» по спецназу ВСУ в Черниговской области

Минобороны опубликовало видео удара дронами «Герань-2» по спецназу ВСУ в Жадово

Минобороны России обнародовало видеоматериалы, на которых показано поражение подразделения спецназа Главного управления разведки ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Кадры показал ТАСС.

По информации ведомства, удар был нанесен в районе населенного пункта Жадово Черниговской области.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что кадры демонстрируют эффективность применения дронов «Герань-2» против подразделений спецназа Украины.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о проведении «блестящей боевой операции» на Харьковском направлении, завершившейся уничтожением нескольких блиндажей и минометного расчета ВСУ. Кадыров отметил, что группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ совместно с артиллеристами провела успешную операцию.

Глава региона подчеркнул, что благодаря точным сбросам с беспилотников, таранам FPV-дронов и эффективным ударам артиллерии ВСУ понесли существенный урон, а их блиндажи и минометная позиция были выведены из строя.

