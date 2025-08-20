На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский военный рассказал о планах ВСУ пресечь деятельность аэроразведки

Военный Гордиенко: аэроразведка ВСУ может прекратить существование из-за ВС РФ
Ivan Anatolii Stepanov/Reuters

Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня в ближайшее время «может прекратить существование как вид системной деятельности» из-за усиливающегося сопротивления российской стороны. Об этом пишет украинское издание «Cтрана.ua» со ссылкой на данные украинского бойца Серафима Гордиенко.

По его словам, армия России активно создает эшелонированную линию FPV-перехватчиков, которые не дают разведывательным дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) залетать на 15-20 км вглубь российского тыла. Он отметил, что без этого поразить цели невозможно.

«Пока что системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься выше (на 4000, 5000 метров) тоже не дает результата, враг научился сбивать и там», — объяснил военнослужащий.

Он подчеркнул, что вести «секторную разведку» на различных направлениях линии боевого соприкосновения пока невозможно. Боец отметил, что некоторые подразделения украинской стороны перестали пробовать поднимать БПЛА в дневное время и это создает возможности для маневров ВС России.

До этого Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба Вооруженных сил Украины, сообщил, что Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО.

Ранее в России рассказали об атаке истребителей на Курскую область.

