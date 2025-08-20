Украинский военный рассказал о планах ВСУ пресечь деятельность аэроразведки

Украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня в ближайшее время «может прекратить существование как вид системной деятельности» из-за усиливающегося сопротивления российской стороны. Об этом пишет украинское издание «Cтрана.ua» со ссылкой на данные украинского бойца Серафима Гордиенко.

По его словам, армия России активно создает эшелонированную линию FPV-перехватчиков, которые не дают разведывательным дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) залетать на 15-20 км вглубь российского тыла. Он отметил, что без этого поразить цели невозможно.

«Пока что системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься выше (на 4000, 5000 метров) тоже не дает результата, враг научился сбивать и там», — объяснил военнослужащий.

Он подчеркнул, что вести «секторную разведку» на различных направлениях линии боевого соприкосновения пока невозможно. Боец отметил, что некоторые подразделения украинской стороны перестали пробовать поднимать БПЛА в дневное время и это создает возможности для маневров ВС России.

