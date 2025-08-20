Минобороны: ВС России ударили по причальным сооружениям на Украине

Российские войска поразили причальные сооружения, использовавшиеся для поставок горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того были нанесены удары по пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Недавно Минобороны России обнародовало видеоматериалы, на которых показано поражение подразделения спецназа Главного управления разведки ВСУ с использованием «Гераней». По информации ведомства, удар был нанесен в районе населенного пункта Жадово Черниговской области.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о проведении «блестящей боевой операции» на Харьковском направлении, завершившейся уничтожением нескольких блиндажей и минометного расчета ВСУ.

Ранее российский хакер передал координаты лагеря ВСУ, по которому ударили «Искандеры».