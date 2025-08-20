Медведев высказался об идее отправки на Украину «миротворцев» НАТО

Медведев: Россия не приемлет войск НАТО на Украине под видом «миротворцев»

Российская сторона не примет гарантий безопасности для Украины в виде войск НАТО на территории республики. Об этом написал в соцсети X замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие «гарантии безопасности»», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления представителей так называемой «коалиции желающих» о возможном размещении на Украине западного военного контингента направлены на подрыв мирных усилий России и США. В особенности она выделила британцев, которые «прочно удерживают» своих подопечных из Киева на антироссийском курсе и подталкивают партнеров по НАТО к эскалации конфликта.

18 августа в Белом доме состоялась новая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры.

По словам американского лидера, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев высмеял Зеленского и европейских лидеров после их встречи с Трампом.