На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ пытались устроить диверсию в акватории Черного моря

МО: ВСУ пытались устроить диверсию в акватории Черного моря в сторону Тарханкута
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 августа попытались провести диверсию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что на расстоянии в 72 км от побережья Крыма один из украинских катеров был поражен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

До этого генерал-майор Владимир Попов сообщил, что украинские войска не смогут организовать наступления из-за удара по нефтяному терминалу «Тритон» в порту Измаила в Одесской области. По его словам, в результате этого удара Вооруженные силы Украины понесли существенные потери. Военный добавил, что российские бойцы наносят удары по объектам украинской армии, которые влияют на работоспособность войск.

Об ударах по резервуарам с топливом на нефтебазе стало известно 20 августа. Как писал SHOT, всего на территории нефтебазы было шесть резервуаров с дизельным топливом.

Ранее в Одессе после взрывов произошел мощный пожар.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами