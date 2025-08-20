ВСУ пытались устроить диверсию в акватории Черного моря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 августа попытались провести диверсию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что на расстоянии в 72 км от побережья Крыма один из украинских катеров был поражен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

До этого генерал-майор Владимир Попов сообщил, что украинские войска не смогут организовать наступления из-за удара по нефтяному терминалу «Тритон» в порту Измаила в Одесской области. По его словам, в результате этого удара Вооруженные силы Украины понесли существенные потери. Военный добавил, что российские бойцы наносят удары по объектам украинской армии, которые влияют на работоспособность войск.

Об ударах по резервуарам с топливом на нефтебазе стало известно 20 августа. Как писал SHOT, всего на территории нефтебазы было шесть резервуаров с дизельным топливом.

Ранее в Одессе после взрывов произошел мощный пожар.