Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о проведении «блестящей боевой операции» на Харьковском направлении, завершившейся уничтожением нескольких блиндажей и минометного расчета украинских вооруженных сил (ВСУ). Кадры операции политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ совместно с артиллеристами провела успешную операцию.

Глава региона подчеркнул, что благодаря точным сбросам с беспилотников, таранам FPV-дронов и эффективным ударам артиллерии ВСУ понесли существенный урон, а их блиндажи и минометная позиция были выведены из строя.

«Как говорится, были бы цели, а снаряды всегда найдутся. Молодцы, воины», — заключил Кадыров.

17 августа координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по позициям боевиков организации «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) в Харьковской области.

Ранее бойцы «Ахмата» отбили натиск ВСУ на Сумском направлении.