Российский хакер с ником Palach Pro выявил координаты лагеря подготовки иностранных наемников в Черниговской области и передал их военным и помог нанести точечный удар по объекту. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, хакер изначально взломал систему оборонной компании Kongsberg, что дало ему доступ к аккаунту украинского военного. В течение полугода он наблюдал за его действиями, собирая материалы — снимки полигона, учебных помещений, где, как утверждается, проходили подготовку в том числе иностранные бойцы из Колумбии, а также схемы перемещений.

12 августа российские военные нанесли удар по 262-му учебному центру ВСУ в Черниговской области с использованием комплексов «Искандер». По данным Mash, атака пришлась на момент, когда на территории находилось максимальное количество личного состава.

Канал утверждает, что в центре велась подготовка украинских военных и иностранных наемников для атак на приграничные районы Брянской области. Сообщалось о потере 50 бойцов, а также о поражении военной техники и базы. После удара местная станция переливания крови организовала срочный сбор донорской крови из-за большого числа пострадавших.

Ранее российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, заблудившихся в Сумской области.