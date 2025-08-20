Российские средства ПВО сбили 217 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того в акватории Черного моря были уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника. Информации о пострадавших в результате вражеских момент на данный момент не поступало.

Незадолго до этого сообщалось, что российские силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили не менее семи дронов ВСУ в Воронежской области.

Вечером 19 августа системы ПВО РФ уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря. Как сообщили в министерстве обороны России, дроны ликвидировали в период c 21:00 мск 19 августа и до 00:00 мск 20 августа.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по заправке в ЛНР.