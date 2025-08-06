Журналист Торнтон: ВСУ с начала конфликта потеряли почти 2 млн военных

ВСУ с начала российско-украинского конфликта потеряли почти 2 млн военных. Об этом в социальной сети X заявил британский журналист Уоррен Торнтон.

«1,8 миллиона человек погибли, сражаясь за НАТО и Америку на территории Украины, то есть в среднем 1638 погибших в день», — написал он.

Журналист привел в пример потери Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике, которые только за июль составили 19 877 военнослужащих. По его словам, речь идет о 641 погибшем солдате ВСУ в день.

1 августа глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская заявила, что ВСУ в день теряют 1550 человек, а в месяц — около 46 500, при этом ежемесячно мобилизовывать удается порядка 20 000 человек. Поэтому ВС России могут подойти к Киеву уже этой зимой из-за больших потерь украинской армии, считает она.

Позже источник в российских силовых структурах сказал ТАСС, что информация Берлинской о суточных потерях ВСУ является реалистичной.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.