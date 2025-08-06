Жительница ДНР получила ранения в результате атаки беспилотника

Женщина получила ранения в результате атаки украинских войск на город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА <...> в центре Горловки ранена мирная жительница», — говорится в заявлении.

Также, по словам главы города, Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили один дом. О каком именно здании идет речь, в сообщении не уточняется.

6 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что в районе села Дорогощь в Грайворонском городском округе был атакован автомобиль. По его словам, ВСУ нанесли удар по машине с помощью беспилотного летательного аппарата.

Из-за действий украинских войск пострадали три мирных жителя. В больницу доставили женщину и двоих мужчин. У первой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. У одного из мужчин — баротравму и ожог в области уха, у другого — баротравму. Врачи решили транспортировать раненых в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Брянской области при атаке украинского дрона пострадала женщина.