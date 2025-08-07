На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дрон ВСУ атаковал машину в ЛНР, пострадали пожилые супруги

Минздрав ЛНР: при атаке дрона ВСУ под Сватово пострадала пожилая пара
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Пожилая супружеская пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в пригороде Сватово. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Луганской народной республики Наталию Пащенко сообщил Telegram-канал регионального правительства.

По словам министра, мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения получили минно-взрывные травмы. Оба пострадавших доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что в районе села Дорогощь в Грайворонском городском округе был атакован автомобиль. По его словам, ВСУ нанесли удар по машине с помощью беспилотного летательного аппарата.

В итоге пострадали три мирных жителя — в больницу доставили женщину и двоих мужчин. У первой обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. У одного из мужчин — баротравму и ожог в области уха, у другого — баротравму. Врачи решили транспортировать раненых в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее жительница ДНР получила ранения в результате атаки беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами