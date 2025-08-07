Дрон ВСУ атаковал машину в ЛНР, пострадали пожилые супруги

Пожилая супружеская пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в пригороде Сватово. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Луганской народной республики Наталию Пащенко сообщил Telegram-канал регионального правительства.

По словам министра, мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения получили минно-взрывные травмы. Оба пострадавших доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что в районе села Дорогощь в Грайворонском городском округе был атакован автомобиль. По его словам, ВСУ нанесли удар по машине с помощью беспилотного летательного аппарата.

В итоге пострадали три мирных жителя — в больницу доставили женщину и двоих мужчин. У первой обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. У одного из мужчин — баротравму и ожог в области уха, у другого — баротравму. Врачи решили транспортировать раненых в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее жительница ДНР получила ранения в результате атаки беспилотника.