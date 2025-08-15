На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы восемь российских целей, удары по которым могут изменить ход конфликта на Украине

Defence24: удары ВСУ по восьми российским целям могут изменить ход войны
Anatolii Stepanov/Reuters

Западные аналитические организации перечислили восемь российских целей, атака на которые могла бы дать Вооруженным силам Украины, испытывающим дефицит техники и личного состава, преимущество в конфликте с Россией. Этот перечень опубликовал польский портал Defence24.

Издание пишет, что удары по этим целям могли бы Украине «ослабить российскую военную машину, увеличить политические издержки оккупации и создать условия для выхода из тупика на фронте».

Первая цель — шлюзы №8 и №9 Волго-Донского канала, связывающего Каспий с Азовским и Черным морями. Удары по ним могут привести к экологическому кризису в Каспийском море и подорвать торговлю между Россией и Ираном, считают аналитики.

Вторая — завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой или питающая его Нижнекамская ГЭС.

Третья — железнодорожные переходы Маньчжурия — Забайкальск и Суйфыньхэ — Пограничный, обеспечивающие до 90% сухопутной торговли между Россией и Китаем.

Четвертая — крымские переправы, включая мосты через Керченский и Чонгарский проливы; пятая — мосты и железнодорожные узлы Западного военного округа; шестая — строящаяся база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия); седьмая — позиции оперативной группы российских войск в Приднестровье; восьмая — базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне.

Авторы исследования считают, что точечные удары по ключевой инфраструктуре могут нанести России несоразмерно больший ущерб, чем наземные операции с высокими потерями.

Ранее Зеленский рассказал об успехах ВСУ на Покровском направлении.

