ХАМАС согласился на двухмесячное прекращение огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС согласилось на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Утверждается, что ХАМАС отпустит половину израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных в рамках договоренностей.
Соглашение между ХАМАС и Израилем также предусматривает доставку необходимого количества гумпомощи для обеспечения жителей Газы всем необходимым.
На прошлой неделе ХАМАС заявил о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. При этом палестинское движение потребовало заключения письменного соглашения, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий.
8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по установлению контроля израильской армии над сектором Газа. Большинство членов правительства страны также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.
Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».