ХАМАС согласился на двухмесячное прекращение огня в секторе Газа

РИА: ХАМАС согласился на двухмесячное прекращение огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС согласилось на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Утверждается, что ХАМАС отпустит половину израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных в рамках договоренностей.

Соглашение между ХАМАС и Израилем также предусматривает доставку необходимого количества гумпомощи для обеспечения жителей Газы всем необходимым.

На прошлой неделе ХАМАС заявил о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. При этом палестинское движение потребовало заключения письменного соглашения, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по установлению контроля израильской армии над сектором Газа. Большинство членов правительства страны также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».