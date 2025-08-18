Минобороны РФ сообщило о более 100 сбитых беспилотниках за сутки

МО: ВС РФ за сутки уничтожили до 100 дронов ВСУ UJ-22 и «Паляница»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, силами ПВО также уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы украинских войск и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Согласно сообщению Минобороны, российская авиация и артиллерия также поразили 16 автомобилей, уничтожили до 100 беспилотников UJ-22 и «Паляница», которые готовились к запуску. Кроме того, были атакованы центр подготовки операторов дронов, склады с топливом, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Удары были нанесены в 148 районах.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО перехватили один беспилотник самолетного типа над Липецкой областью в 09:10 по московскому времени.

По информации ведомства, в ночь на 18 августа российские силы перехватили и уничтожили 23 украинских дрона над регионами России.

