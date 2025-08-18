На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ сообщило о более 100 сбитых беспилотниках за сутки

МО: ВС РФ за сутки уничтожили до 100 дронов ВСУ UJ-22 и «Паляница»
MOD Russia/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, силами ПВО также уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы украинских войск и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Согласно сообщению Минобороны, российская авиация и артиллерия также поразили 16 автомобилей, уничтожили до 100 беспилотников UJ-22 и «Паляница», которые готовились к запуску. Кроме того, были атакованы центр подготовки операторов дронов, склады с топливом, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Удары были нанесены в 148 районах.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО перехватили один беспилотник самолетного типа над Липецкой областью в 09:10 по московскому времени.

По информации ведомства, в ночь на 18 августа российские силы перехватили и уничтожили 23 украинских дрона над регионами России.

Ранее в «Ростехе» рассказали об эффективном ударном дуэте истребителей Су-35С и Су-34.

СВО: последние новости
