Российские военные перехватили украинский беспилотник

Средства ПВО перехватили украинский дрон над Липецкой областью
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны перехватили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецкой областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что это произошло в 09:10 по московскому времени. Информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводится.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России.

По данным ведомства, атака началась около 20:00 мск и продолжалась до 6:00 мск.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник, перехваченный над Смоленской атомной электростанцией, при падении сдетонировал. В результате были повреждены окна в здании энергоблока №3.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось фото беспилотника, пытавшегося ударить по Смоленской АЭС.

