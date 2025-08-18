Российские военные перехватили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны перехватили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецкой областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что это произошло в 09:10 по московскому времени. Информации о возможных повреждениях инфраструктуры не приводится.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России.

По данным ведомства, атака началась около 20:00 мск и продолжалась до 6:00 мск.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник, перехваченный над Смоленской атомной электростанцией, при падении сдетонировал. В результате были повреждены окна в здании энергоблока №3.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось фото беспилотника, пытавшегося ударить по Смоленской АЭС.