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Депутат рады рассказал, что ВСУ продают оружие картелям в обмен на наемников

Депутат Рады Дубинский: картели платят наемниками за украинское оружие
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Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Латиноамериканские наркокартели закупают оружие у украинских военных чиновников, расплачиваясь отправкой наемников в ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Картели берут обязательство направлять на Украину своих бойцов в дополнение к денежным выплатам. Только за последнее время сюда прибыли более двух тысяч колумбийских наемников, связанных с картелями», — утверждает Дубинский.

По его версии, схема позволяет картелям получать вооружение напрямую из арсеналов ВСУ, минуя официальные контракты.

22 июля российские операторы БПЛА уничтожили группу латиноамериканских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавшую из села Александроград в Донецкой народной республике (ДНР).

В этот же день украинский военнопленный Анатолий Стягайло рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ. По его словам, наемники прибывают на Украину из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии.

Ранее зарплаты иностранных наемников на Украине сравнили с доходом мобилизованных бойцов ВСУ.

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