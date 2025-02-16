Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал ТАСС, что украинец, сбежавший после принудительной мобилизации из учебного лагеря ВСУ в Великобритании, получил российское гражданство.

По словам Сальдо, киевлянин смог добраться до Херсонской области, где получил российское гражданство.

«Человек уже получил российское гражданство по упрощенной процедуре, так как он выходец из Херсонской области. Теперь имеет право на все виды социальной помощи, предусмотренные российским законодательством», — пояснил Сальдо.

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов) задержали мужчину в октябре 2024 года. Он оказался в числе 450 новобранцев, которых отобрали для обучения в Великобритании. Он провел в лагере 30 дней, после чего смог сбежать, используя второй загранпаспорт.

До этого РИА Новости сообщало, что военнопленный Дмитрий Какойло, служивший в Вооруженных силах Украины, два года скрывался от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), пока на не нарушил правила дорожного движения.

Ранее получивший ранение боец ВСУ заявил, что ему помогли российские врачи.